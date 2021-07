I Moti di Reggio Calabria 51 anni dopo, il ricordo di “Tradizione Partecipazione” e “Reggio 70”

14 Luglio 2021 09:56

I Moti di Reggio Calabria 51 anni dopo, Tradizione Partecipazione e “Reggio 70”: “ancora un 14 luglio, ancora una occasione per ricordare, un momento di riflessione per consentire anche a chi non ha vissuto le tormentate vicende del tempo di conoscere quelle pagine drammatiche della storia cittadina e italiana”

“Ancora un 14 luglio, ancora una occasione per ricordare, un momento di riflessione per consentire anche a chi non ha vissuto le tormentate vicende del tempo di conoscere quelle pagine drammatiche della storia cittadina e italiana. Quella storia che racconta di una Reggio sconfitta ma finalmente per una volta divenuta comunità. Almeno finché strumentalizzazioni e partigianerie non hanno ricominciato a dividere, a mistificare quei giorni ed il coraggio di chi li ha vissuti sulla propria pelle”, è quanto affermano i movimenti “Tradizione e Partecipazione” e “Reggio 70”.”Ma la verità – proseguono- si è fatta strada tra riluttanze e sacche di menzognera resistenza, ancora oggi isolate ma posizionate, imperterrite, “dall’altra parte” della barricata, tra oscurantismo e ipocrisia ideologica. Chi, invece, non ha mai avuto bisogno della storiografia ufficiale, di un tardivo riconoscimento su quel sangue versato ricorda ogni anno i caduti di quei giorni, affinché resti impresso nelle menti dei più giovani la sfida compiuta di una rivolta di popolo”.

Tradizione Partecipazione e “Reggio 70” sono “ancora qui a celebrarne il ricordo, affinché la memoria di quei giorni diventi consapevole e finalmente un giorno condivisa e, pertanto, invita la cittadinanza tutta a partecipare alle ore 18:00 di mercoledì 14 luglio alla deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai Moti di Reggio, sul lungomare cittadino. Il tempo per ritrovare la propria identità dura all’infinito”.