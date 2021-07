Reggio Calabria, i meme di Bisestyle sull’isola pedonale: da Forrest Gump a Fantozzi, quando non resta che ridere [GALLERY]

16 Luglio 2021 18:55

L’isola pedonale di Reggio Calabria diventa la base per i meme di Bisestyle a tema cinema: da Forrest Gump a Fantozzi, la via Marina si riempie di star

La tanto dibattuta isola pedonale di Reggio Calabria, la novità dell’estate reggina che chiude al traffico la seconda metà della via Marina e permette ai ristoratori di dotarsi di dehors, continua a far discutere. Per una volta però, niente polemiche, solo… risate! Bisestyle, agenzia pubblicitaria che da oltre 20 anni si occupa di comunicazione, grafica ed editoria, ha deciso di utilizzare le transenne che delimitano l’inizio dell’isola pedonale come base per i suoi meme. Il tema scelto è quello del cinema. La transenna diventa dunque la panchina perfetta sulla quale Forrest Gump può assaggiare i suoi amati cioccolatini, o la sedia in cui Sharon Stone accavalla le gambe in Basic Instinct. Il vento della via Marina alza la gonna di Marilyn Monroe e Fantozzi quasi prende un colpo. Al Pacino è pronto a fare una strage di chi continua a spostare le transenne per passare con i propri mezzi e Mr. Bean, vista la situazione, preferisce andarsene ma a modo suo.