Asc Giovanissimi, la Reggiomediterranea trionfa: battuta in finale l’Academy Foggia con uno scatenato Squillaci

3 Luglio 2021 14:44

I giovanissimi della Reggiomediterranea trionfano in finale contro l’Academy Foggia: il mattatore è Emanuele Squillace

Grande successo per i giovanissimi della Reggiomediterranea. La squadra, allenata da Francesco De Stefano e gestita egregiamente dal preparatore atletico Gennaro Nisticò, ha battuto in finale del torneo di Asc Giovanissimi i pari età dell’Academy Foggia, squadra di Gioia Tauro. La finale si è svolta al Clivia Reggio Village di Viale Messina. Mattatore dell’incontro, per i reggini, Emanuele Squillaci, in grado di ribaltare l’iniziale svantaggio con una doppietta nella ripresa. Lo stesso giovane calciatore è stato nominato miglior giocatore e capocannoniere. A corredo dell’articolo tutte le foto della premiazione.