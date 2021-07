Tutta Europa ai piedi degli azzurri, le prime pagine dei giornali stranieri (e inglesi): “Eterna Italia!”, “Il Rinascimento si compie in Wembley” [FOTO]

12 Luglio 2021 11:49

I giornali esteri il giorno dopo la vittoria dell’Italia all’Europeo: tutto il continente si inchina agli azzurri

Tutta Europa si inchina: l’Italia è campione d’Europa! Notte magica per gli azzurri, dal trionfo di Wembley alla festa per le strade passando per il dolce viaggio di ritorno e l’arrivo a Roma della Coppa. Tutta Europa si inchina, dicevamo. Tutta Europa rende onore alla splendida squadra del Mancio. I giornali esteri celebrano le gesta di una grande nazionale, mentre quelli inglesi prendono atto di una sconfitta consumatasi sul campo dopo l’enorme convinzione a “portarla a casa”. “Eterna Italia”, scrive lo spagnolo Marca, mentre per El Mundo “El Renacimiento se cumple en Wembley”. A corredo dell’articolo, tutte le prime pagine dei giornali stranieri.