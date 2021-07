“I gas lacrimogeni e la Rivolta di Reggio”: 9° appuntamento sui Moti del 1970

19 Luglio 2021 11:36

Reggio Calabria: incontro da remoto con il Circolo Culturale “L’Agorà” sulla Rivolta del 1970. Il sodalizio culturale reggino con il tema “I gas lacrimogeni e la Rivolta di Reggio” ottavo appuntamento sui moti di Reggio del ’70.

Le prime tracce a riguardo l’impiego di gas si hanno nel 1899, quando la Convenzione dell’Aia aveva già vietato l’utilizzo in guerra di “gas velenosi”. Venne utilizzato per la prima volta nel corso della prima guerra mondiale e nello specifico nella battaglia delle Frontiere tra l’esercito tedesco e le armate francesi e britanniche. In quella occasione, tra il 14 e il 24 agosto 1914, lungo la frontiera orientale della Francia e nel Belgio meridionale, alcuni soldati francesi erano armati di una speciale granata che potevano lanciare con i loro fucili. Quel piccolo ordigno conteneva una miscela chimica chiamata acido bromoacetico, una sostanza tossica che, al momento della respirazione, causava una forte irritazione ad occhi, naso e gola. Nell’aprile del 1915, l’esercito tedesco rilasciò una nube di gas cloro lunga più di sei chilometri contro postazioni dell’esercito francese nel settore di Ypres, in Belgio. Ben presto si comprese dei profitti che si potevano ricavare dalla produzione e vi furono notevoli pressioni governative affinché le riserve di armi chimiche non venissero smantellate. Tra i tanti fautori vi era l’ex tenente colonnello dell’esercito americano Byron Goss che fondò la Lake Eerie Chemichal Company, Amos Fries, capo del Chemical Warfare Service, sono alcune delle aziende chimiche che fornirono per anni gas lacrimogeno alle polizie di tutti gli Stati Uniti. Alla fine degli anni ’20, i dipartimenti di polizia di New York, Filadelfia, Cleveland, San Francisco e Chicago acquistarono ingenti quantitativi di gas lacrimogeni, così come gli istituti carcerari e quelli bancari. Nel 1928, a seguito di alcuni studi nel laboratorio del College di Middlebury, vide la luce il gas CS, il cui acronimo deriva dalle iniziali dei cognomi di due chimici statunitensi, tali Ben Corson e Roger Stoughton. Il gas CS è il nome comunemente usato per riferirsi all’orto-clorobenziliden-malononitrile, una sostanza usata come gas lacrimogeno e arma non letale, prevalentemente utilizzata dalle forze dell’ordine per il controllo dell’ordine pubblico. Un’indagine della sottocommissione del Senato sulle vendite di munizioni industriali ha rilevato che tra il 1933 e il 1937, negli Stati Uniti erano stati acquistati più di $ 1,25 milioni (circa $ 21 milioni di oggi) di “gas lacrimogeni e nauseabondi” utilizzati “principalmente durante o in previsione di scioperi”. All’epoca, per gestire le folle arrabbiate, eserciti e polizia non andavano tanto per il sottile.

Sui manifestanti era considerato abbastanza normale sparare con le armi da fuoco o attaccarli con manganelli e bastoni. Entrambi questi metodi però erano molto violenti e l’opinione pubblica cominciava a essere sempre più critica verso gli eccessi delle forze di sicurezza. A differenza di fucili e bastoni, il gas lacrimogeno permetteva di disperdere la folla senza lasciare tracce di corpi o di sangue per le strade. Vennero commercializzate anche linee di prodotti per i civili: pistole, bombolette e persino penne cominciarono a essere vendute come sistemi di autodifesa, mentre bombole di gas furono installate nei caveau delle banche per bloccare i tentativi di rapina. Nella seconda parte del Novecento del secolo scorso, siamo nel 1969, l’allora governatore della California Ronald Reagan ordinò alla Guardia Nazionale di disperdere i manifestanti nella Sproul Plaza di Berkeley. Elicotteri che trasportavano gas lacrimogeni inondarono migliaia di studenti pacificamente riuniti, oltre a passanti, compresi bambini della scuola materna e il pool universitario. In Europa, la Francia era impegnata ad espandere l’uso di nuove formule di gas lacrimogeni per sedare le rivolte di studenti e lavoratori scoppiate nel 1968. I francesi si sono così abituati ad affrontare i gas lacrimogeni che hanno addestrato i residenti a Derry, nell’Irlanda del Nord, a respingerne gli effetti durante i combattimenti nell’agosto 1969 tra il Royal Ulster Constabulary e i residenti cattolici che divenne nota come la battaglia del Bogside. Questo evento ha segnato il primo dispiegamento civile del Regno Unito della sua nuova formula di gas lacrimogeni e ha portato l’esercito britannico nell’Irlanda del Nord. Anche nel corso delle vicende che interessarono il territorio reggino durante “i fatti del ‘70” vennero impiegati in dosi massicce i gas lacrimogeni per disperdere la folla, ma anche contro cittadini inermi. Il 14 ed 15 luglio del 1970 nel corso dei ripetuti scontri con le forze dell’ordine si registra per la prima volta l’uso di numerosi e continui lanci di candelotti lacrimogeni, cui fanno seguito ripetute cariche. Da queste cifre la conversazione a cura del Circolo Culturale „L’Agorà”, avente come tema “I gas lacrimogeni e la rivolta di Reggio”. Al nono appuntamento sui moti di Reggio del 70”, parteciperà in qualità di relatore Gianni Aiello (presidente del sodalizio organizzatore). Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 23 luglio.