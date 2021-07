“I gas lacrimogeni e la Rivolta di Reggio”, 9° appuntamento dedicato ai Moti [VIDEO]

23 Luglio 2021 10:24

I contenuti emersi nel corso della conversazione sul tema “I gas lacrimogeni e la Rivolta di Reggio” nono appuntamento sui moti di Reggio del ’70

“I gas lacrimogeni e la Rivolta di Reggio”, nono appuntamento sui moti di Reggio del 70”, è stato il tema del nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui fatti di Reggio del ’70. Nel corso della conversazione a cura di Gianni Aiello (presidente del sodalizio organizzatore) è stata analizzata l’evoluzione del gas CS, la tipologia sia delle armi usate dalle forze dell’ordine in Italia per il lancio dei candelotti lacrimogeni, che dei candelotti stessi. Sono stati menzionati anche diversi episodi, alcuni dei quali che furono la causa di diversi feriti ed anche eventi luttuosi. La giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 23 luglio.