I drink dell’estate messinese, bere a Messina e dintorni [FOTO]

Messina: l’estate è ormai arrivata e la città dello Stretto è pronta ad accogliere messinesi e non che vorranno sorseggiare un buon drink e godere dei fantastici paesaggi che la città offre

Mai come quest’anno la voglia d’estate si è sentita così forte insieme al desiderio di mettersi un po’ alle spalle un anno difficile per tutti. Ora finalmente è arrivato il tempo del relax, dei tramonti in riva al mare, degli aperitivi con gli amici. È arrivata l’estate, che porta con sé la spensieratezza che tanto ci era mancata. E come si è preparata Messina a soddisfare questa voglia di allegria? Tante sono le soluzioni che possono esaudire i desideri sia di chi è in vacanza sia di chi resta in città ma ha voglia di evadere e sentirsi in ferie, anche solo grazie a una serata passata con gli amici in una delle bellissime location che la città e i suoi dintorni offrono. D’altronde, cosa c’è di meglio di un buon drink, di una buona compagnia e di un posto unico e accogliente per trascorrere una serata speciale? A Messina del resto, grazie anche alla sua vicinanza con il mare e allo spettacolare paesaggio dello Stretto, non mancano posti suggestivi e ricchi di fascino. La prossimità poi con la meravigliosa Taormina arricchisce l’offerta di ulteriori proposte, più o meno mondane, come i locali del centro o gli splendidi Hotel che accolgono anche clienti esterni. Inoltre, se già la cucina messinese – una delle più antiche in Sicilia – regala piatti deliziosi, nella città dello Stretto si fa sempre più strada la tendenza del bere bene, del bere di qualità. Sono, infatti, sempre più numerosi i ristoranti e i cocktail bar che investono sulla qualità del beverage e non solo su quella del food. Un’attenzione particolare inoltre, soprattutto quest’estate, si ha all’utilizzo di prodotti locali. Se, infatti, vogliamo trovare una tendenza positiva che si è sviluppata anche a seguito dell’anno funesto che abbiamo vissuto, c’è sicuramente quella della riscoperta dei posti, dei sapori e dei prodotti che il nostro Paese e le nostre Regioni hanno da offrire. Tutto ciò, da parte dei locali, si è concretizzato in proposte di drink freschi e dagli spiccati sentori mediterranei. Ecco a voi una selezione di cocktail da degustare e luoghi in cui trascorrere una piacevole serata estiva a Messina e dintorni.

I drink e dove trovarli

CANAPE’

GRECALE – MESSINA

RICETTA

4 cl Mezcal

2 ,5cl Succo di lime

1,5 cl Liquore di cannella Giardini d’Amore infuso con peperoncino

0,75 cl Ancho Reyes

Per creare il “Canapè” è stata utilizzata la tecnica dello stir direttamente nel bicchiere. Come decorazione, invece, viene generalmente usata la cannella e uno stelo di peperoncino essiccato.

IL GRECALE

Per l’estate 2021 il Grecale, sito nella zona di Torre Faro a Messina, presenta tante novità. La prima riguarda la ristrutturazione, pensata proprio affinché i clienti del locale – dopo questo periodo di fermo – possano essere accolti in un ambiente ancora più confortevole ed elegante. Rinnovato e abbellito da raffinati particolari, il Grecale ospiterà durante tutta l’estate diversi eventi esclusivi in collaborazione con bartender di fama internazionale.

WILD ROY

PRESTIGE – MESSINA

RICETTA

3cl The Barmaster Gin infuso con salvia

2cl Liquore di finocchietto selvatico Giardini d’Amore

1cl Liquore di zafferano

2 cl St. Germain – Liquore ai fiori di sambuco

2cl Succo di limone

Il “Wild Roy” è un drink della famiglia medium realizzato con il metodo double strainer. Leggero, fresco, dissetante, è caratterizzato dal profumo del finocchietto selvatico che lo rende irresistibile. Da bere in qualsiasi momento della giornata anche seduti sul bordo di una piscina.

PRESTIGE

Il Prestige – conosciuto prima col nome di “Select” – è uno storico ritrovo al centro di Messina, molto frequentato negli anni 70’. Uno dei primi locali dove in città si preparavano aperitivi, il Prestige è oggi il regno di Antonino Santoro, un’istituzione del bartending messinese. Sintesi di professionalità ed eleganza, il Sig. Nino – come lo chiama chi da anni ama degustare le sue famose creazioni – conta più di 60 premi vinti e la partecipazione al mondiale di cocktail del 2004 a Las Vegas, in cui ha rappresentato l’Italia arrivando al quarto posto su 57 concorrenti.

DOLCE SUD

CANTINA SOLFERINO – MESSINA

RICETTA

5 cl Liquore di fichi d’India Giardini d’Amore

3 cl Liquore artigianale di arance siciliane

2 cl Succo di limone bio

2 bar spoon Confettura di fichi d’India

Olio essenziale di bergamotto

Il “Dolce Sud” è un drink realizzato con la tecnica shake and strain e l’utilizzo del Boston shaker.

CANTINA SOLFERINO

Il locale, situato in una zona storica di Messina, è un luogo che sembra sia sospeso nel tempo, in una posizione strategica, situato al centro della città ma lontano dalla confusione e dal trambusto cittadino. Un luogo dove lasciarsi alle spalle una dura giornata di lavoro, dove l’atmosfera è intrisa di passione e cordialità, gusto vintage e tanto calore familiare. Dove farsi coccolare da un buon bicchiere di vino e buona musica di sottofondo, o lasciarsi conquistare da uno squisito cocktail preparato da sapienti mani, accompagnato da un menù – ogni giorno diverso – di pietanze preparate con materie prime freschissime, possibilmente a km 0 e specialità dello Chef. Un posto in cui rilassarsi e assaggiare la Sicilia.

MEDITERRANIO

KISTE – TAORMINA (ME)

RICETTA

1,5 cl London dry Gin

4 cl Liquore MediterranIO

1 cl Cordiale Bongiorno (tea bianco con l’aggiunta di ginseng coffee, riso tostato e una piccola parte di zucchero)

Il drink prende il nome da MediterranIO, il nuovo liquore ai fiori (un blend di zagara, rosa, gelsomino, lavanda e scorza di limone) realizzato in esclusiva per lo Chef Pietro D’Agostino dal liquorificio artigianale messine Giardini d’Amore – Liquori. Per realizzare il cocktail si devono versare tutti gli ingredienti all’interno di un half tin, precedentemente raffreddato, shakerare e filtrare il tutto con uno strainer e un colino a maglie strette dentro a una coppa fredda. Come guarnizione, è di solito utilizzata una chips al nero di seppia o una sfera aromatizzata al nero di seppia.

KISTÈ

Nato nel 2017 da un’idea di Pietro D’Agostino, lo chef patron de La Capinera – ristorante una stella Michelin a Taormina mare – e della sua compagna Morena, è da allora il nuovo contenitore gastronomico nel cuore di Taormina. Incastonato in uno storico palazzo del tardo Quattrocento, rappresenta una formula easy gourmet con una cucina essenziale che mette in evidenza la straordinaria bontà di ingredienti esclusivamente prodotti in Sicilia. Dal 2020 è anche diventato punto di riferimento per gli amanti della miscelazione sostenibile, un progetto di ricerca che affronta la filosofia del bere allo stesso modo in cui ci si approccia a quella del buon cibo.



OUR SECRET GARDEN SPRITZ

MEDOUSA BISTROT & SUITES – TAORMINA (ME)

RICETTA

4 cl Campari Bitter

2 cl Liquore di finocchietto Selvatico Giardini d’Amore

1,5 cl Moscato di Pantelleria

Soda e bollicine Siciliane

“Our Secret Garden” è realizzato con la tecnica build. Tutti gli ingredienti vengono quindi versati direttamente nel calice (una coppa di vino) per terminare poi con soda e bollicine e l’aggiunta del ghiaccio. Il drink viene decorato di norma con un peel di arancia, limone e finocchietto

MEDOUSA BISTROT & SUITES

Medousa Bistrot & Suites è un angolo di pace mediterranea, nascosto tra lussureggianti giardini, nel cuore di Taormina e della sua frizzante movida. Un’atmosfera al contempo internazionale e 100% siciliana. Un arredamento contemporaneo, unito a vere e proprie chicche dal sapore vintage. Il Bistrot, capitanato dal super creativo chef Andrea Ventura, coniuga tradizione siciliana e innovazione. Una cucina fuori dagli schemi. Pochi piatti ma di qualità eccelsa, realizzati in base agli ingredienti che lo Chef sceglie personalmente ogni giorno. Ciliegina “sul bancone” è il reparto mixology, affidato a mani sapienti che, negli anni, hanno mescolato migliaia di cocktail nei più importanti templi della movida taorminese, animandone le notti, ma anche gli aperitivi. Il posto ideale per una cena romantica ma anche per una riunione tra amici.

COCCIO D’AMURI

VILLA SANT’ANDREA, A BELMOND HOTEL – TAORMINA (ME)

RICETTA

4 cl Liquore di liquirizia Giardini d’Amore

4 cl Bitter Le sirene

Tonica Mediterranea

4 gocce Essenza d’arancia

“Coccio D’Amuri”, drink ideato da Pietro Privitera, Head Barman di Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, è realizzato versando nello shaker il Liquore di liquirizia Giardini d’Amore e il Bitter Le sirene, aggiungendo del ghiaccio. Si shakera e si versa in un bicchiere tumbler alto, per poi aggiungere Tonica Mediterranea e 4 gocce di essenza d’arancia. Si miscela e infine si decora con menta, scorza di limone e more. Il suo gusto risulta fresco al palato e rimanda alla tradizione siciliana così come il suo nome, derivante dalla leggendaria storia d’amore che sta all’origine del simbolo siciliano delle “Teste di Moro”, vasi in ceramica dipinti a mano che raffigurano il volto di un Moro e di una giovane donna di bell’aspetto.

Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel

A Villa Sant’Andrea, chef e barman uniscono la loro creatività e passione per celebrare l’arte dell’aperitivo. Attraverso abbinamenti perfetti di drink e stuzzichini preparati sul momento nella nuova Live Cooking Station del beach bar fronte mare, gli ospiti interni così come gli esterni potranno godersi momenti unici in compagnia, con una vista impareggiabile sulla Baia di Mazzarò e musica dal vivo. Sapori e ingredienti locali si uniscono così in un connubio perfetto con la location, dando vita a un’esperienza che soddisfa tutti i sensi.

HIC PUBLICUS

SAN DOMENICO PALACE – TAORMINA (ME)

RICETTA

7,5 cl Rosé di Nerello Mascalese

0,5 cl Giovi Acquavite di Pesche

2,5 cl Liquore di Fico d’India Giardini d’Amore

1 cl Campari

2,5 cl Acqua

Il nome latino del drink “Questo Pubblico” deriva dalla frase -Pubblico/ Non pubblico/Hic Publicus incisa sulla famosa fontana sita all’entrata di villa Cerami, storica dimora del principe Rosso di Cerami a Catania. Studi dell’Università di Catania confermano che la scritta significa che: la fontana era pubblica (hic publicus) ma costruita e mantenuta con i soldi della famiglia (non pubblico), affinché tutti potessero beneficiarne. Ciò simboleggia l’animo nobile e l’amore verso il popolo della famiglia che ha dato vita al San Domenico come hotel. La bellezza di questo significato si sposa bene con la bellezza di questo drink realizzato con una tecnica innovativa che prevede che il drink (a base di vino, perciò low alcoholic) venga mixato, caricato con CO2 e spruzzato direttamente da un sifone, come fosse una fontana, all’interno di un bicchiere balloon con un cubo di ghiaccio. Come garnish vengono utilizzati fiori edibili.

SAN DOMENICO PALACE

All’ingresso del San Domenico Palace, nella hall principale – con uno spazio esterno incredibilmente chic nel Chiostro Grande – è situato il “Bar & Chiostro” incorniciato da palme e piante subtropicali. Qui gli ospiti possono degustare entusiasmanti cocktail ispirati alla storia dell’hotel e di Taormina, meta da tempo nota al jet-set internazionale che annovera tra i suoi ospiti teste coronate, industriali, nomi iconici della letteratura e star di Hollywood. Il luogo perfetto per un cocktail, un caffè o un pranzo leggero con un lounge che offre spazi sia all’interno sia all’esterno nel Grande Chiostro. Il posto ideale per rilassarsi all’ombra del colonnato godendosi gli eleganti giardini arricchiti da palme, piante esotiche e fiori colorati.

SHARAB

MORGANA – TAORMINA (ME)

RICETTA

2 cl Tanqueray n 10

1,5 cl Crema di Liquore di Mandorla Giardini D’Amore

1 cl Succo di lime

1 cl Sciroppo di zucchero

Top-up Nero Luce “Principi di Butera”

“Sharab”, un drink ispirato all’incontro tra il mondo arabo e la Sicilia, viene servito in coppa Champagne, precedentemente spennellata di polvere alla rosa canina e lavanda, insieme a un cucchiaino di sorbetto ai frutti di bosco.

MORGANA LOUNGE BAR

Il Morgana Lounge Bar, situato nel centro storico di Taormina, prende il nome dalla Fata della mitologia celtica che creava miraggi e suggestive visioni dai suoni ipnotici negli occhi dei marinai in transito nello stretto di Messina. L’atmosfera magica, quasi onirica e fuori dal tempo, è proprio una delle caratteristiche del lounge bar di Christian Sciglio e Guido Spinello, i due titolari founder del Morgana. Un luogo di ritrovo all’avanguardia, per i taorminesi ma soprattutto per il mondo fashion, design e vip. Vera istituzione delle lunghe notti di Taormina. Gli allestimenti richiamano, di stagione in stagione, mondi differenti nel segno di un design che racconta storie: quelle autentiche, appassionate e talentuose degli artigiani siciliani.

GIARDINI D’AMORE® – LIQUORI

Il “Sentire Mediterraneo” è un’idea, un’emozione, una grande passione che ha ispirato tre giovani imprenditori siciliani nel creare Giardini d’Amore®, un brand di liquori di alta gamma. Fondatori che, in virtù delle proprie esperienze personali e professionali, sono riusciti a imbottigliare quei colori intensi e quei profumi unici della propria isola che riescono a coinvolgere i sensi in un caldo abbraccio. La storia di questo progetto nasce nel 2011 quando si presenta la possibilità di rilevare un vecchio opificio di un anziano artigiano locale, imparando da lui tecniche e ricette. Sin dall’inizio l’idea è già chiara, reinterpretare con gusto moderno quelle ricette antiche apprese con totale dedizione e crescente passione, per regalare una nuova identità alla tradizione italiana dei liquori artigianali. Dopo anni di ricerche, si decide di puntare tutto sulla qualità delle materie prime, in buona parte di produzione propria – come i limoni “Interdonato”, il finocchio selvatico, i fichi d’India – e sulla totale naturalità del prodotto. Rinunciando a coloranti, addensanti e aromi artificiali e utilizzando materie prime acquistate esclusivamente da aziende agricole selezionate, la società ha stabilito così un vero e proprio codice di responsabilità finalizzato a garantire l’eccellenza e la naturalità del prodotto.

Da questo impegno nasce Giardini d’Amore®.

Gesti lenti e pieni d’amore caratterizzano la selezione e la lavorazione della materia prima nel piccolo laboratorio artigianale di Roccalumera, a pochi chilometri da Taormina (ME), per creare un bouquet unico, armonioso e intramontabile, sublimato in bottiglie sigillate a mano che conferiscono delicatezza ed eleganza ai liquori, creati per donare la quiete gioiosa e profumata di un Giardino e il ritorno a un antico Amore.