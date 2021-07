Olimpiadi di Tokyo 2021, i convocati dell’Italia di basket: Gallinari in, esclusi Datome e Belinelli

6 Luglio 2021 11:39

Meo Saccheti comunica i 12 convocati dell’Italia di basket che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021: c’è Gallinari, fuori Datome e Belinelli

Dopo l’incredibile successo contro la Serbia nella finale del preolimpico di Belgrado, vittoria che ha permesso all’Italia di staccare il pass olimpico per Tokyo 2021, l’ultimo nodo da sciogliere prima di pensare solo ed esclusivamente alle Olimpiadi era quello riguardante la lista dei convocati. Tante le polemiche degli ultimi giorni sui 12 che coach Meo Sacchetti avrebbe dovuto portare ai Giochi: Datome e Belinelli si erano chiamati fuori dal preolimpico, stanchi ed acciaccati da una lunga stagione con Milano e Bologna, dunque la loro presenza era in dubbio anche a Tokyo. Da valutare anche la posizione di Danilo Gallinari, senza dubbio il miglior giocatore degli azzurri, impegnato però in NBA con gli Atlanta Hawks e dunque auto-esclusosi dal preolimpico.

Il CT Meo Sacchetti ha comunicato da pochi minuti i convocati per Tokyo 2021: confermata l’esclusione di Gigi Datome e Marco Stefano Belinelli, non ancora al top della condizione; ci sarà invece Danilo Gallinari che, appena eliminato dai Playoff NBA aveva subito avanzato la propria candidatura accolta favorevolmente dal commissario tecnico.

I convocati dell’Italia di basket per le Olimpiadi di Tokyo 2021