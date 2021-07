Reggina, “arrivano i nostri!”: i calciatori si ritrovano al Sant’Agata, tutte le FOTO fuori dal centro sportivo

10 Luglio 2021 17:10

Primo giorno di raduno in casa Reggina: i calciatori amaranto cominciano ad arrivare, tutte le foto di StrettoWeb

Giornata di ripartenza in casa Reggina. E’ oggi il giorno dell’inizio del raduno al centro sportivo Sant’Agata: ritrovo, saluti, abbracci, visite mediche e l’attesa per la partenza in ritiro a Sarnano dal 14 luglio. Il quartier generale amaranto è chiuso al pubblico, ma è stato possibile intercettare da fuori i primi calciatori, che piano piano stanno arrivando. Alla spicciolata, tra sorrisi, entusiasmo e voglia di ripartire, si sono visti i vari Stavropoulos, Cionek, Situm, Denis, Montalto. Tutte le FOTO di StrettoWeb, dall’esterno del centro sportivo, a corredo dell’articolo.