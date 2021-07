Horcynus Festival: serata KIMUAK cortometraggi in collaborazione con la filmoteca basca

29 Luglio 2021 12:01

Diciannovesima edizione dell’Horcynus Festival, proseguono le attività del laboratorio di ascolto e composizione a cura del musicista Marcelo Cesena

Per la diciannovesima edizione dell’Horcynus Festival, oggi 29 luglio proseguiranno le attività del Laboratorio di ascolto e composizione a cura del musicista Marcelo Cesena. Il laboratorio si svolge presso il Centro Sociale di Fondo Saccà dove la Fondazione di Comunità di Messina organizza attività per i bambini e i ragazzi della zona in collaborazione con le associazioni Hic et Nunc e LavorOperAzione nell’ambito del progetto Capacity. “La sezione Musica Nomade del Festival – afferma il direttore artistico Giacomo Farina – ospita il concerto di Marcelo Cesena che ha usato la sua creatività nel campo delle colonne sonore per film e per documentari. Qui da noi sta realizzando anche un laboratorio insieme alle famiglie e ai ragazzi del quartiere di Fondo Saccà”. Il concerto di Cesena è previsto per il 31 luglio. A un saggio a chiusura del laboratorio, seguirà una sezione di repertorio totalmente ispirata alle musiche di Morricone.