19 Luglio 2021 18:11

Green Pass: mercoledì cabina di regia sull’emergenza Covid e Cdm

Si terrà mercoledì la cabina di regia sull’emergenza Covid e successivamente sempre nella stessa giornata, il Consiglio dei Ministri per varare nuove misure. Tra i temi sul tavolo della cabina di regia figurano i nuovi parametri per stabilire i colori delle Regioni e i criteri per l’utilizzo del Green Pass all’interno dei confini italiani. Sono queste le indiscrezioni, che si apprendono da fonti di governo, che ha in mente il premier Mario Draghi.