Covid e Green Pass, il parere: “solo per stadi e grandi assembramenti, chi controllerebbe nei ristoranti? In Italia non esiste obbligo”

21 Luglio 2021 13:45

Covid, Regimenti (FI): “il Green pass va sicuramente utilizzato nei luoghi con maggiori assembramenti, ad esempio negli stadi, non credo alla sua utilità per i ristoranti, chi è che controlla? Obbligo vaccini docenti? Può essere un incentivo in più, ma c’è già un’alta quota di vaccinati tra il personale scolastico”

Luisa Regimenti, europarlamentare di Forza Italia, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Genetica Oggi”, condotta da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

Sul green pass. “E’ bene dire che non è condizionato alla vaccinazione, ma si può anche ottenere con il tampone negativo. Nel nostro Paese nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio, tantomeno la vaccinazione. Al momento abbiamo vaccinato il 61% della popolazione quindi la partecipazione c’è stata, anche se ci sono ancora 2 milioni di over 60 non vaccinati e questo è preoccupante. Se la gente non si vaccina è anche perché molto spesso la comunicazione è stata contraddittoria e ci sono dei dubbi che non sono stati fugati del tutto, è questo che bisogna insistere. Il Green pass va sicuramente utilizzato nei luoghi con maggiori assembramenti, ad esempio negli stadi. Io non credo molto al Green pass per andare al ristorante, anche chi è che deve controllare che il cliente abbia il Green pass? Qui dobbiamo fare riferimento alla coscienza civica, rassicurare i cittadini sui benefici della vaccinazione”.

Sulla proposta di FI di vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico. “Il personale scolastico per l’85% è già vaccinato, il ddl può essere un incentivo in più. Credo che tutte le persone che hanno a che fare con le comunità abbiano già una loro coscienza civica che gli fa comprendere che la vaccinazione è una protezione non solo per se stessi, ma anche per gli altri”.