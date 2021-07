Green pass negli stadi e riapertura al pubblico, il sottosegretario Vezzali: “governo e CTS daranno indicazioni, retorica fa male ai tifosi”

16 Luglio 2021 17:12

Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport del governo Draghi, mette un freno alla retorica su Green Pass e riapertura degli stadi rimandando ogni decisione a Palazzo Chigi e al CTS

“Saranno la cabina di regia di palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal CTS a dettare i tempi e le modalità per la riapertura al pubblico, in piena sicurezza, degli impianti sportivi“. Si è espressa così, attraverso una nota ufficiale, il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, in merito alla possibilità di adottare il green pass per l’entrata negli stadi e a proposito delle riaperture degli impianti sportivi per la prossima stagione agonistica.

“Già da tempo – prosegue Vezzali – stiamo approfondendo la tematica con il Ministero della Salute per essere pronti a recepire le direttive e dunque dare risposte pronte alle tante richieste giunte e che riguardano non solo i campionati di calcio, basket, volley e rugby, ma anche grandi eventi sportivi quali, ad esempio, il Gran Premio di Formula Uno di Monza, la tappa di Misano del circuito internazionale di MotoGP e l’Open d’Italia di golf. Ad oggi, pertanto – conclude il sottosegretario – parlare di percentuali, green pass o altre ipotesi, rappresenta un puro esercizio di retorica che non rispetta, soprattutto, tifosi ed appassionati“.