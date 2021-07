Messina, gravissimo incidente via Bonino: scooter impatta con un’auto e finisce contro il tram, l’uomo è in pericolo di vita

5 Luglio 2021 12:53

Gravissimo incidente avvenuto in via Bonino a Messina. L’episodio si è verificato all’angolo con via Bonsignore, dove un’auto si è scontrata violentemente con uno scooter che viaggiava in direzione nord-sud. L’impatto è stato così violento da far impattare poi lo scooter contro il tram che era in sosta alla fermata. L’uomo sul mezzo a due ruote ha avuto la peggio, è stato trasferito con massima urgenza al Policlinico Martino. Le sue condizioni sono gravi e, secondo quanto si apprende dalle autorità presenti, sarebbe in pericolo di vita.