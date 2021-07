UFC 264, grave infortunio per Conor McGregor: il momento in cui si spezza la caviglia [VIDEO]

La tanto attesa sfida del main event di UFC 264, terzo atto della rivalità Conor McGregor e Dustin Poirier, si è conclusa nel peggior modo possibile. Un ko tecnico dovuto ad un brutto infortunio ha privato gli spettatori di tutto il mondo di una match che prometteva scintille. Tanta sfortuna per Conor McGregor che si è rotto la caviglia, costringendo l’arbitro ha fermare l’incontro. Nel video in calce all’articolo si può vedere il movimento innaturale della caviglia del fighter irlandese, probabilmente già lesionata precedentemente a causa di un colpo contro il ginocchio di ‘The Diamond’.

(Graphic) In the UFC-264 tournament, Irishman Conor McGregor lost to Dustin Poirier.

A technical knockout was registered because McGregor got his leg broken. #UFC264 pic.twitter.com/1wfBzDuZp1

— Jora (@TheScarmind) July 11, 2021