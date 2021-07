Governo: Conte, continuiamo a sostenerlo ma M5S protagonista

20 Luglio 2021 21:19

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Continuiamo a sostenere il governo, il M5S non farà mancare il suo appoggio”, ma “dovremo farci sentire e tanto”, “assolutamente bisogna essere protagonisti, abbiamo tutte le carte in regola per farlo”. Così il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea congiunta degli eletti.