Gli studenti dell’Università coinvolti in un progetto in partnership con Birra Messina

5 Luglio 2021 16:06

Per il 3° anno consecutivo gli studenti dell’Università di Messina sono stati coinvolti in un progetto formativo, che darà l’opportunità ad uno di loro di svolgere uno stage retribuito nel marketing team di Birra Messina

Due giornate di testimonianze, formazione, confronto e lavori di gruppo per i giovani studenti dell’Università di Messina, guidati dal team Birra Messina e dai propri docenti: ecco cosa accade il 5 e 6 luglio, presso l’Università degli Studi di Messina, grazie ad un progetto che consentirà, anche ad uno degli studenti, di ottenere uno stage nel marketing team di Birra Messina. Per il terzo anno consecutivo, il brand che vuole omaggiare la Sicilia più vera ed autentica portandone i valori in tutta Italia, è al fianco dell’Università di Messina per offrire ai giovani siciliani l’opportunità di lavorare a stretto contatto con un team di professionisti e ad uno/a di loro di trascorrere 6 mesi (rinnovabili) in azienda all’interno del marketing team. Quest’anno, grande protagonista della lezione formativa sarà la “La Sicilia Si Sente”, il progetto che ha dato luce alle 9 storie di successo siciliane raccontate attraverso la voce dei protagonisti: 9 storie, una per ognuna delle 9 province siciliane, 9 esperienze diverse che parlano di chi ha scelto di seguire le proprie passioni, facendo diventare un sogno iniziale, una missione di vita. Storie di chi è nato sull’isola e ha scelto di vivere nella propria terra, trasformando antichi mestieri e tradizioni in scommesse imprenditoriali e in attività che valorizzano le bellezze naturalistiche e culturali dell’isola, soprattutto quelle meno note e fuori dagli stereotipi. Partendo da una caratteristica tipica di questa regione: che sa stupire e meravigliare, perché ha sempre qualche bellezza segreta da mostrare, qualche perla nascosta, a volte sconosciuta anche agli stessi siciliani.

Il programma dei due giorni è fitto ma l’obiettivo è quello di voler dare agli studenti l’esperienza più completa ed immersiva possibile. Si parte con la spiegazione delle caratteristiche uniche di questo progetto, passando poi alla definizione di un target e al racconto di cosa significhi davvero essere un “Love Brand”. Ma questo è solo l’inizio. Il vero cuore del progetto è vedere la “meravigghia” che produrranno gli studenti che avranno la possibilità di cimentarsi in un lavoro di gruppo dedicato. Si stanno mettendo alla prova, facendo scendere in campo le loro competenze e sfruttando al massimo la loro creatività per poi presentare al marketing team di Birra Messina la loro visione e il progetto ideato. Tra gli ospiti di eccezione alla lezione c’è anche lo studente vincitore della scorsa edizione che ha avuto l’opportunità di lavorare per un anno nel team Birra Messina e che “passerà il testimone” al giovane studente che quest’anno riuscirà a conquistare questa opportunità.