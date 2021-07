Giustizia: Occhiuto (Fi), ‘riforma serve, Conte sia leader e non arruffapopolo’

25 Luglio 2021 17:33

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ‘La riforma della giustizia è un traguardo imprescindibile, fondamentale per il Paese e decisiva per il Pnrr. Il testo Cartabia non è quello che Forza Italia sognava, ma è un compromesso di buon senso che ci auguriamo ancora – nonostante la fiducia annunciata dal governo – di poter migliorare. Se qualcuno all’interno della maggioranza – leggasi Movimento 5 Stelle – ha intenzione di riversare su questa partita le tensioni e le contraddizioni interne, si assumerà una grave responsabilità di fronte ai cittadini. Conte vuole essere leader della nuova fase grillina? Dimostri di essere all’altezza e si comporti di conseguenza. In caso contrario si rivelerà solo un ennesimo e inutile arruffapopolo’. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.