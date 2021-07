Giustizia: Cartabia, ‘celere senza processi in fumo’

29 Luglio 2021 19:03

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “L’obiettivo è quello di garantire una giustizia celere nel rispetto della ragionevole durata del processo, e allo stesso tempo garantire che nessun processo vada in fumo per usare un espressione ricorrente in questi giorni”. Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia, al termine del Cdm.