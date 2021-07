Giustizia: apertura P.Chigi su no stop a processi mafia, Conte e M5S in attesa testo

26 Luglio 2021 14:34

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Apertura di Palazzo Chigi e dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia a una garanzia rafforzata per i reati di mafia, lasciandoli fuori dalla gabbia dell’improcedibilità, una delle richieste avanzate dal M5S -leggi Giuseppe Conte- sulla riforma del processo penale. A quanto apprende l’Adnkronos, i vertici del Movimento sarebbero in queste ore in attesa del testo, “perché la richiesta è stata accolta ma prima di dire che l’accordo è stato raggiunto è necessario vedere la modifica”, spiegano fonti autorevoli.