Reggina, l’addetto stampa Praticò lascia “dopo sei anni d’amore”: la commovente lettera di saluto

1 Luglio 2021 22:37

L’ex responsabile della comunicazione amaranto ringrazia i presidenti Mimmo Praticò e Luca Gallo, i colleghi, i tifosi e dà l’in bocca al lupo al nuovo addetto stampa della Reggina Ferdinando Ielasi

Avvicendamento al vertice del reparto comunicazione della Reggina. Come anticipato nei giorni scorsi su queste pagine, Giuseppe Praticò lascia il ruolo di responsabile nelle mani di Ferdinando Ielasi. L’addetto stampa lascia così il club amaranto dopo sei lunghi intensi anni, vissuti tra grandi emozioni e culminati con l’ultima stagione in Serie B. Il momento dei saluti è però arrivato, Praticò ringrazia l’ambiente reggino con una lettera toccante che testimonia il suo attaccamento per questi colori e la sua professionalità dimostrata fino alla fine del suo contratto con la società del presidente Luca Gallo. Di seguito il messaggio completo:

“Ho vissuto un sogno talmente fantastico, talmente inimmaginabile, talmente intenso… che era inevitabile vivere con il terrore che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. E tutto quello che ho dato, egoisticamente era perché volevo tenerlo il più lontano possibile questo momento. Ma se avessi saputo le emozioni che questo momento mi sta regalando, mi avrebbe fatto molta meno paura.

Emozioni che attraversano l’anima, che accarezzano il cuore, che sono capaci di commuovere anche il più duro degli insensibili. Mi si deve davvero credere se dico che non si tratta di retorica: un affetto così travolgente e diffuso non me lo sarei mai immaginato nemmeno nel più dolce dei miei sogni. Non voglio ostentare il dettaglio di ciò che sono stati questi giorni a livello di emozioni, preferisco custodirle gelosamente nel cassetto dei ricordi più dolci che la vita mi abbia mai regalato.

Sei lunghi anni d’amore, sei lunghi anni in cui la fatica non l’ho sentita perché quando adori quello che fai il lavoro ha la stessa leggerezza del tempo libero. Ed io ho a dir poco adorato ricoprire il ruolo di Responsabile della Comunicazione della nostra meravigliosa Reggina. Profondere la massima abnegazione che mi era possibile rappresentava un impegno principalmente verso la storia ultracentenaria della maglia amaranto ed allo stesso modo verso i suoi tifosi che di generazione in generazione la sostengono con una passione fuori dal comune, di quelle che capisci subito che sono solo i primi 100 di chi sa quanti anni di storia.

Ed io sento l’irrefrenabile dovere di ringraziare con tutta la forza che mi è possibile tutti coloro che in questi lunghi sei anni hanno fatto parte della Reggina e quindi del mio percorso. Chiunque di voi mi ha aiutato a vivere al meglio questo sogno ed a crescere, a volte anche inconsapevolmente. Di questo ve ne sarò eternamente grato.

Mi riservo solo 4 menzioni particolari:

– grazie infinite al Presidente Mimmo Praticò ed all’Amministratore Delegato Giuseppe Praticò, che hanno creduto nel mio potenziale e mi hanno regalato questo meraviglioso sogno; ho imparato tanto da loro, in primis valori nobili quali quelli dell’altruismo, del sacrificio e dell’umiltà

– grazie infinite al Presidente Gallo che ha avuto fiducia in me e mi ha riconfermato nel ruolo dopo il passaggio di proprietà del club, nonostante il contesto particolare dell’epoca la rendesse una scelta tutt’altro che scontata

– grazie infinite a Luca Rovito, Lillo D’Ascola, Filippo Mazzù e Pietro Nania: i miei fratelli dell’ufficio comunicazione; ragazzi eccezionali protagonisti principali dei risultati dell’ufficio comunicazioni e delle acclamazioni che ha ricevuto da ogni dove. Anche nel loro caso il motore è stato e continuerà ad essere la passione per la maglia amaranto, una passione genuina che li spinge a studiare e lavorare giorno e notte. Se il lavoro prodotto dall’ufficio comunicazione ha suscitato emozioni, è stato proprio perché i primi a sentirle quelle emozioni erano quelli che ci lavoravano dietro.

– grazie infinite Popolo Amaranto, potrei riempire una piscina per quante lacrime sto versando per l’emozione di questa incredibile ondata di affetto; il mio orgoglio più grande è proprio questo: essere arrivato in punta di piedi ed essere andato via in punta di piedi, ma non senza aver lasciato una traccia. Vi sarò eternamente grato, non smetterò mai di amare qualunque essere umano che porti addosso un drappo amaranto.

Ed ora tocca a te caro Ferdinando Ielasi, un grosso in bocca al lupo per questa meravigliosa avventura

Passano gli uomini, resta indelebile la passione viscerale per questa meravigliosa maglia. Siamo reggini, la cosa che ci viene meglio è amare la maglia amaranto. Avanti Reggina mia, facci innamorare e godere ancora!!!”.