Iniziate le riprese di “Io e mio fratello”, il film girato anche in Calabria

20 Luglio 2021 17:58

Cinema: il film “Io e mio fratello” di Luca Lucini è girato tra Calabria e Milano

Sono iniziate le riprese di ‘Io e mio fratello’, la nuova commedia di Luca Lucini (Tre metri sopra il cielo, Nemiche per la pelle, Come diventare grandi nonostante i genitori) con Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino, Claudio Colica, Paola Lavini e con la partecipazione di Ninni Bruschetta, Marco Leonardi, Nino Frassica e Lunetta Savino. Le riprese si svolgono in Calabria (tra Altomonte, San Nicola Arcella, Civita, Ciro’ Marina) e a Milano per un totale di sei settimane. Il film e’ prodotto da Pepito Produzioni e da Piero Crispino e Giuseppe Sacca’ per 302 Original Content e Vision Distribution e sara’ distribuito da Vision Distribution.