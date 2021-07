Messina, Gioveni: “in via Adolfo Celi mancanza di parcheggi per i residenti. Urge trovare delle soluzioni”

21 Luglio 2021 09:24

Messina: viabilità sulla SS114 tratto in via Adolfo Celi. Interrogazione di Gioveni: “assoluta mancanza di parcheggi per i residenti! Urge trovare delle soluzioni”

Interrogazione di Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Messina, rivolta al sindaco De Luca, all’assessore Mondello ed al dirigente dei servizi urbanistici, Antonio Cardia, sulla mancanza di parcheggi per i residenti in via Adolfo Celi:

“Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia – scrive nell’interrogazione- in riferimento al delicato tema in oggetto, al netto del futuro centro commerciale di Zafferia che ad oggi ancora esula dalla problematica qui rappresentata, intende significarVi quanto segue: Se da un lato è noto a tutti il fatto che negli ultimi anni la viabilità nel tratto della S.S. 114 compreso fra Minissale e Tremestieri ha aumentato i livelli di criticità per i crescenti insediamenti abitativi e commerciali, dall’altro forse non è altrettanto noto il fatto (o quanto meno forse non si dà la giusta attenzione) che vi sia tutto il tratto della via Adolfo Celi, in particolare quello a ridosso dello svincolo di San Filippo, che essendo totalmente sprovvisto di parcheggi, rischia di far implodere tutta la zona, con tutto ciò che ne consegue per gran parte dei residenti, non tutti purtroppo muniti di posto auto. Tanti sono, infatti, gli stabili di vecchia costruzione che non dispongono di posti auto, per cui i residenti, non potendo parcheggiare la propria auto sulla strada statale per i vigenti divieti di sosta (e dove questi non vigano vi sono le fermate degli autobus), sono costretti a fare i salti mortali per trovare parcheggio. Spesso alcuni di loro fino a qualche giorno fa utilizzavano persino il parcheggio privato di qualche grossa azienda commerciale ubicata nelle vicinanze, che però ultimamente sta ponendo rimedio modificando l’assetto dei propri spazi esterni (e quindi di fatto anche questa soluzione di fortuna è venuta meno); altri invece sono costretti a lasciare la propria auto nel non vicinissimo villaggio Cep percorrendo poi a piedi la distanza che li separa alle abitazioni, ma questo piccolo “sacrificio” può essere fatto solo quando non si hanno le pesanti borse della spesa in mano, quindi non sempre! Insomma, una situazione assai deficitaria e sempre più avvertita dai residenti, “rei” soltanto di abitare in degli appartamenti ubicati all’interno di condomìni senza posti auto. Ma è ovvio che questa non può essere di certo considerata una colpa per i residenti, così come è altrettanto evidente che bisogna pur venire incontro a questi cittadini della zona sud mettendoli nella condizione di poter parcheggiare la propria autovettura visto che certamente……in tasca non la possono mettere!

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

Interroga

le SS.LL. in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, al fine di conoscere:

1. se abbiano già preso atto della situazione sopra descritta e come intendano porvi rimedio;

2. quali soluzioni tecniche e viarie, quindi, intendano adottare a breve termine per rendere più agevole la sosta della propria autovettura a tutti i residenti della via Adolfo Celi non muniti di posto auto”.