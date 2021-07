Giornata dei nonni: celebrazioni a Roghudi e Marina di San Lorenzo

23 Luglio 2021 15:11

Le comunità di Roghudi e Marina di S.Lorenzo celebreranno e festeggeranno i nonni il 25 e 26 luglio

Anche le comunità di Roghudi e Marina di S.Lorenzo celebreranno e festeggeranno i nonni il 25e 26 luglio. La giornata dei nonni e degli anziani e’ stata’ voluta da Papa Francesco in prossimità della festa dei Santi Giocchino ed Anna , i nonni di Gesù. “Sarà una giornata di preghiera ( alla presenza dei nonni , invitati personalmente dal parroco e dalle suore) che ci permetterà di celebrare il dono della vecchiaia- afferma don Giovanni Zampaglione- e di ricordare coloro che custodiscono e tramandano la vita e la fede. A causa della pandemia tanti anziani sono stati abbandonati , tanti sono morti in solitudine (senza un conforto da parte dei parenti). Invito i tanti nipoti che hanno la fortuna di avere dei nonni di vivere del loro “abbraccio”, di rispettarli e di “custodire” ogni loro consiglio. I nonni hanno queste due feste ( 2 ottobre e 26 luglio) per poterli festeggiare ma ricordiamoci tutto l’anno di amarli, rispettarli i , di avere pazienza con loro e di non lasciarli soli”. Durante la S.Messa di domenica 25 luglio il parroco don Giovanni Zampaglione celebrerà una messa con i nonni e gli anziani della comunità di Roghudi e Marina di S.Lorenzo. Inoltre farà memoria di tutti gli anziani che ci hanno lasciato per il covid senza che fosse possibile celebrarne i funerali. E’ questo un gesto di attenzione e consolazione per tutti (anche i familiari) che ne hanno sofferto per la dipartita dei loro cari anziani. Alla fine della S.Messa sarà letta e consegnata una preghiera a tutti gli anziani presenti.