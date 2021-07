Gioia Tauro, grande paura per una fuga di gas: Vigili del Fuoco e Protezione Civile sventano il pericolo [FOTO]

1 Luglio 2021 16:48

La fuga di gas si è verificato in un edificio sito in via Sofia Alessio

Momenti di ansia a Gioia Tauro per una fuga di gas. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno sventato il pericolo. “Fuga di gas di una valvola da 100, in via Sofia Alessio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, con la nostra squadra. Sul posto polizia locale, polizia di stato, tecnici di Italgas, tecnici del comune”, è quanto scrive il Centro Italiano Protezione Civile di Gioia Tauro.