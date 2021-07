Gianluchejo: da oggi negli store digitali “Stupido”, il primo singolo del cantautore reggino

2 Luglio 2021 12:40

Dal 2 Luglio in tutti i digital store è disponibile “Stupido”, il primo singolo del cantautore reggino Gianluca Bagnato, in arte Gianluchejo

Dal 2 Luglio in tutti i digital store è disponibile “Stupido”, il primo singolo del cantautore reggino Gianluca Bagnato, in arte Gianluchejo. Il Brano dall’anima pop, prodotto da Vip Music di Marramao Massimo e Pietro Foresti e distribuito da Universal Music Italia, parla di una storia d’amore travagliata ma raccontata con spensieratezza, che prende spunto da reali vicissitudini dell’artista, racchiudendo cliché e atteggiamenti della nuova generazione. La canzone racconta l’approccio di un adolescente alle prese con una ragazza indecisa, che ha il dubbio di intraprendere una relazione stabile, perché influenzata dalle numerose attenzioni provenienti dai social network, che la portano così a dover scegliere fra il sentimento o l’immagine mediatica. “Ma so che se chiamerò, tu dopo spegni il telefono ed io mi sento uno stupido. Ma so che se io non ti cercherò più, mi spunterai dietro l’angolo per dirmi tu sei uno stupido..Lo so”. Dal brano “Stupido” di Gianluchejo. Il videoclip è a cura di Dnz di Marco e Luca Donazzan. Link spotify: https://open.spotify.com/album/2huq1uIjfWNbJGzlyEGTvL.

Biografia

Gianluca Bagnato, in arte Gianluchejo, nasce a Reggio Calabria il 10 Dicembre 1997. Inizia a studiare canto fin da piccolo, specializzandosi poi nel Sound design presso l’accademia del suono di Milano. Il Progetto “Gianluchejo” nasce sulla linea del pop/rap Italiano, che in seguito a numerosi trasferimenti in giro per l’Europa ed a numerose frequenze presso circoli artistici della realtà Inglese, si trasforma in un R&B contemporaneo tendente al pop. Nel corso del tempo ha partecipato a numerose manifestazioni canore sul territorio nazionale, collezionando premi e consensi. Nel 2018 intraprende un percorso di autoproduzione e distribuzione, usufruendo di professionisti del settore sul territorio romano, ottenendo favore dal pubblico ed aumentando il numero della propria fanbase, con brani come: La verità, La soluzione e Fra le favole, utilizzando web e manifestazioni nazionali come vetrina. Il 2021 si apre con l’incontro di Universal Music Italia, che offre all’artista la prima distribuzione ufficiale, presentandosi alla scena musicale Italiana con il suo primo singolo da titolo “Stupido”.