Quando il gelato ha il gusto del sorriso: Gelateria Cesare e Corredino Sospeso insieme per i più piccoli nell’open day del 17 luglio [INFO e DETTAGLI]

Gelateria Cesare insieme a Corredino Sospeso nell’Open Day di sabato 17 luglio: info e dettagli dell’evento dedicato ai più piccoli con tanto di gelato al gusto ‘sorriso’

E’ una ricetta antica che Gelateria Cesare custodisce gelosamente e che sabato avrà il piacere di far gustare ai piccoli, ma non solo, del progetto “Corredino Sospeso“. La sede di Corredino Sospeso (Viale Amendola 1/D) è un vero laboratorio, un continuo fermento di lavoro e idee. Sabato 17 luglio, dalle 9 alle 12, ci sarà l’Open Day dove le volontarie avranno il piacere di far scoprire il progetto e la propria sede; mentre i vostri piccoli potranno godere di una mattinata all’insegna della animazione grazie ai volontari di UNICEF Reggio Calabria e gustare il nostro gelato al gusto di “sorriso”.

“Danno nuova vita ai vestitini, giochi e oggetti di puericultura usati che arrivano dai donatori e anche da negozi”, racconta Davide Destefano di Gelateria Cesare.

“Da oltre un anno Corredino Sospeso offre aiuto e sostegno concreto alle mamme in attesa e/o con bimbi da zero a 36 mesi che si trovano in difficoltà. E così abiti, scarpe e giocattoli usati trovano una seconda vita. Questo luogo è come un passino in cui si incagliano le storie più difficili”, spiega Simona Argento, Responsabile di Corredino Sospeso.

“Bisogna avere la massima attenzione e sensibilità per donare dei corredini e degli oggetti sicuri“, dice una volontaria mentre è china a sistemare un marsupio. “Qui c’è tanto da fare. Facciamo turni settimanali e sono felice quando torno a casa“. Poco lontano dalla zona accoglienza una stanza piena di vestitini piccolissimi. E’ un’immagine di una dolcezza unica che ti travolge. È un luogo dove oggetti e vestiti non più utilizzati si ritrovano. E sabato avremo il piacere di farvi affacciare in questa piccola ma preziosa realtà della nostra città. Vi aspettiamo per un gustoso gelato, colmo di amore e allegria insieme ai vostri piccoli. Solo uniti si va lontano, grazie a tutta la Reggio bella e gentile che ci accompagna e fa compiere i primi passi a meravigliose creature.