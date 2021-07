Reggina, questa è la volta buona: Gabriele Rolando passa al Catanzaro

28 Luglio 2021 19:24

Gabriele Rolando è un nuovo calciatore del Catanzaro: l’addio confermato dalla Reggina attraverso un comunicato ufficiale

Novità di mercato in casa Reggina, dopo la rescissione di Mastour arriva il momento di salutare un altro calciatore. Dopo un lungo tira e molla durato diversi giorni con il Catanzaro, situazione che aveva indispettito anche il dg Foresti, Gabriele Rolando si è deciso ad accettare la proposta del club calabrese. Il calciatore, che non rientrava nei piani del nuovo allenatore Alfredo Aglietti, lascia ufficialmente la Reggina a titolo definitivo. La conferma arriva da un breve comunicato rilasciato dalla società amaranto sul proprio sito ufficiale: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S. Catanzaro 1929 per il trasferimento a titolo definitivo di Gabriele Rolando“.