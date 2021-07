Catanzaro, che colpo: ufficiale l’ex Reggina Francesco Bombagi

7 Luglio 2021 13:07

Il Catanzaro ufficializza l’arrivo dell’ex attaccante della Reggina Francesco Bombagi: la nota

Gran colpo per il Catanzaro, il secondo per questa campagna estiva dopo quello di Tentardini. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’esperto attaccante Francesco Bombagi, con un passato in Serie B con la Reggina. Di seguito il comunicato integrale della società calabrese.

“L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bombagi. La punta nata a Sassari e cresciuta nel settore giovanile della Torres e della Fiorentina, approda alla corte di mister Calabro dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia del Teramo Calcio, con la quale ha collezionato 58 presenze e 17 reti. Bombagi conta in totale 307 presenze tra i professionisti con 51 gol nel suo personale palmares. In Serie C ha vestito le maglie di importanti piazze come Pordenone, Catania, Juve Stabia, Grosseto, e Piacenza, mentre in serie B ha indossato le casacche di Reggina e Ternana, conquistando la cadetteria con la maglia del Pordenone nella stagione 2018-2019. Bombagi arriva in giallorosso con un contratto biennale che lo legherà al club fino al 2023”.