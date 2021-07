Francavilla di Sicilia, riunione del Sindaco De Luca con gli amministratori della Valle dell’Alcantara

27 Luglio 2021 11:24

All’incontro sono stati invitati i Sindaci di Gaggi, Graniti, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Giardini Naxos, Taormina, Castelmola, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Letojanni, Floresta, Cesarò, San Teodoro e Francavilla di Sicilia

Terza giornata di incontri del Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, con i diciassette Amministratori dei Comuni della Valle dell’Alcantara per fare il punto su eventuali criticità che interessano la viabilità primaria provinciale ricadente nei territori di Gaggi, Graniti, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Giardini Naxos, Taormina, Castelmola, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Letojanni, Floresta, Cesarò, San Teodoro e Francavilla di Sicilia. L’importo complessivo dei lavori consegnati ammonta a 6.099.000 euro, quello relativo agli interventi in corso di progettazione è di 250.000 euro, mentre la somma che interessa gli interventi in attesa di decreto di finanziamento è di 2.277.425 euro, per un totale complessivo di 8.626.425 euro. Nel corso della riunione il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca ha preannunciato che, nel bilancio triennale 2022/2024 che si andrà ad approvare nei prossimi mesi, sarà previsto 1 milione di euro destinato, sulla base di accordi di programma, a realizzare un supporto tecnico per la progettazione relativa ad interventi strategici dei Comuni metropolitani. Inoltre nel Piano Strategico Metropolitano, che è in via di definizione e che verrà presentato entro fine anno al Governo, le Amministrazioni locali potranno far inserire progetti cantierabili relativi ad interventi strategici “per vallata”.

Sempre entro il 2021, saranno individuati i fondi per la piccola manutenzione delle strade provinciali agricole da trasferire direttamente ai Comuni che li gestiranno in base ad un monitoraggio preventivo degli interventi da eseguire. Infine, sarà avviata la dismissione dei beni immobili di Palazzo dei Leoni presenti nei vari territori comunali che potranno essere acquisiti dai singoli Comuni ad un valore economico ridotto al 20 o 30% rispetto a quello di mercato e pagabile in 3 o 5 anni. Il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca ha preannunciato che ad ottobre saranno realizzati nuovi incontri con i Comuni per una ulteriore verifica del percorso di attuazione dei programmi in itinere.

Gli interventi che riguardano la Valle Alcantara sono così distribuiti:

INTERVENTI GIA’ APPALTATI E LAVORI CONSEGNATI

– Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 1 di Mojo Alcantara e della S.P. 2 di Roccella Valdemone ed S.P. 6 di Motta Camastra, importo di euro 700.000;

– Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 4 di Santa Caterina ricadente all’interno del territorio del Comune di Francavilla di Sicilia, importo di euro 300.000;

– Contenimento del versante: la zona interessata dall’intervento risulta essere diversa da quella dell’intervento finanziato dalla Protezione Civile Regionale S.P. 13 Gallodoro, importo di euro 200.000;

– Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della S.P. 9 di Chianchitta nel Comune di Taormina e Giardini Naxos, importo di euro 104.000;

– Lavori per la sistemazione adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi-Cretazzi-Serro Antillo-Candelora-Castelmola nel Comune di Gaggi, importo di euro 845.000;

– Ripristino sede stradale S.P. 166 di Portella Bufali (km 0+800 e 0+900), importo di euro 1.050.000;

– Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della strada provinciale agricola n° 42 tratto compreso dal km 0+000 alla Contrada Mastrissa, importo di euro 300.000;

– Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S. P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra i km 2+000 e il km 14+000, importo di euro 1.300.000;

– Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 11 di Mongiuffi Melia e S.P. n° 13 di Gallodoro, importo di euro 1.300.000;

INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

– Ripristino sede stradale S.P.A. Francavilla-Cozzo Schisina-Contura, importo di euro 250.000;

INTERVENTO IN ATTESA DI DECRETO DI FINANZIAMENTO

– Ripristino sede stradale S.P. 167 di Ancipa (km 8+000 e 20+000), importo di euro 2.277.425.