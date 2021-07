Formula 1, incidente Hamilton-Verstappen a Silverstone! Il pilota Red Bull finisce a muro a 300 km/h alla Copse [VIDEO]

18 Luglio 2021 16:17

Brutto incidente dopo il primo giro del Gp di Silverstone: Hamilton e Verstappen a contatto alla Copse, il pilota della Red Bull finisce a muro

Incredibile inizio del Gp di Silverstone. Lewis Hamilton e Max Verstappen si danno battaglia sul circuito britannico fin dal primo giro e il pilota della Red Bull ha la peggio. Si spengono i semafori e Hamilton sembra partire meglio, ma Verstappen difende la posizione come fosse questione di vita o di morte. Il campione della Mercedes è però deciso a sorpassare, ci prova più volte ma gli viene sempre chiusa la porta in faccia, alla curva Copse Hamilton prova a passare nuovamente in curva, avviene il contatto fra l’anteriore di Hamilton e la posteriore di Verstappen che finisce a tutta velocità contro le barriere. La sua gara finisce qui. Seppur dolorante, il pilota olandese non sembra aver riportato guai seri: per fortuna, come sottolineato da Marc Genè quella curva si fa a 300 all’ora.