Fondi per manifestazioni estive, il gruppo consiliare di Forza Italia: “Falcomatà smetta di essere un sindaco Reggio-centrico, pretendiamo una distribuzione equa per tutti i territori metropolitani”

24 Luglio 2021 09:57

Reggio Calabria, la nota del Gruppo consiliare metropolitano

“A giorni avremo la possibilità di verificare quanto coerente e intellettualmente onesta sia la volontà del sindaco Falcomatà, più volte sbandierata pubblicamente, anche durante le diverse visite nei territori metropolitani, di interpretare il suo “secondo tempo” metropolitano all’insegna della condivisione delle opportunità e delle risorse economiche per tutto il territorio e non solo per la Città”. Lo affermano in una nota Giuseppe Zampogna, Domenico Romeo e Pasquale Ceratti del Gruppo consiliare metropolitano.

“I circa 300mila euro previsti in bilancio per le manifestazioni estive dovranno essere distribuiti ai comuni della Città metropolitana che ne hanno fatto richiesta in modo equo. Se più dei due terzi saranno riservati alla Città di Reggio e al suo hinterland mentre le briciole al resto dei territori cosiddetti periferici, vorrà dire che il reggiocentrismo, che tanto male ha arrecato in passato alla stessa Reggio e alla sua Provincia durante il primo tempo di Falcomatà, rappresenta una linea guida strategica e di continuità nella gestione dell’Ente. Ciò, a nostro avviso, non porterà benefici neanche alla stessa nostra Reggio, dovendosi interpretare la gestione e la ripartizione delle somme di bilancio non in modo Reggio-centrico bensì in funzione di una Città metropolitana unica con pari dignità delle aree omogenee dalle quali è costituita e che deve trovare in una ripartizione imparziale e oggettiva il motivo essenziale che possa presupporre uno sviluppo socio-economico armonico di tutto il territorio. Questo lo abbiamo ribadito più e più volte al Sindaco, sin dal primo giorno del nostro insediamento a Palazzo Alvaro”.

“Saremo i primi a dare atto al Consigliere Quartuccio ed al Sindaco Falcomatà di una razionale gestione e ripartizione delle risorse, se così sarà; ma presagi in senso contrario ci costringono ad appellarci pubblicamente anche ai consiglieri metropolitani più vicini al Sindaco, affinché si facciano valere i diritti di territori ormai abbandonati a se stessi da quando Giuseppe Falcomatà gioca la sua partita in qualità di Sindaco METROPOLITANO e non della sola Città di Reggio Calabria”.