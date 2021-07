Reggio Calabria, flashmob ironico contro l’isola pedonale in Via Marina alta. Fazio: “il Sindaco Falcomatà spieghi questa scelta” [VIDEO INTERVISTA]

5 Luglio 2021 21:52

Nastri blu al polso e applausi verso Palazzo San Giorgio: i cittadini di Reggio Calabria sono scesi in piazza per mostrare il proprio dissenso contro l’isola pedonale istituita nella parte alta del Lungomare Falcomatà

Un dissenso che si è sviluppato sulle strade, sfociato di conseguenza anche su Facebook, da cui infine è nato un evento di protesta quasi ironico. Non ha trovato grandi consensi l’isola pedonale istituita sulla Via Marina alta di Reggio Calabria, un’idea dell’Amministrazione Falcomatà che fin qui ha generato tanti problemi e ottenuto pochi risultati. Disservizi legati inizialmente al traffico, adesso soprattutto ai parcheggi. “La gente vorrebbe rivivere la città in maniera più comoda, ecco perché siamo qui con tanti nastri blu al polso, rappresentano metaforicamente il blu dei parcheggi. In questo periodo di post lockdown non possiamo ritrovarci in una situazione in cui trovi difficoltà ad uscire di casa senza sapere come e dove parcheggiare l’auto”. E’ quanto ha affermato affermato ai nostri microfoni Antonino Carlo Fazio, promotore della manifestazione che si è tenuta oggi in Piazza Italia, di fronte a Palazzo San Giorgio.

“E’ stata creata un’isola pedonale che favorisce pochi a discapito di tanti. Noi chiediamo al Sindaco il perché di questa scelta? Non è democrazia”, prosegue il militante di Fratelli d’Italia, il quale comunque ci tiene a sottolineare che alla base della protesta non c’è alcun fine politico: “quando le problematiche riguardano tutti, non c’è alcun colore politico”. Al termine dell’evento i presenti hanno lanciato un tanto ironico applauso verso Palazzo San Giorgio per manifestare il proprio dissenso. Di seguito il VIDEO dell’intervista completa.