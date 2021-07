Fino al 30 settembre divieto di transito nel Ponte sul torrente Cataratti-Bisconte

30 Luglio 2021 12:35

Interdetto il transito veicolare nel ponte sul torrente Cataratti-Bisconte

Da domenica 1 sino al 30 settembre, sarà interdetto il transito veicolare nel ponte sul torrente Cataratti-Bisconte, immediatamente a monte della chiesa di S. Maria Annunziata, prevedendone la deviazione attraverso la realizzazione di una bretella temporanea che dovrà permettere, in sicurezza, il passaggio da un lato all’altro del torrente; sarà collocata la segnaletica stradale di preavviso di strada chiusa al transito e di indicazione del percorso alternativo; vigerà inoltre il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada interna, parallela alla via Comunale Bisconte, che consente l’accesso ai limitrofi alloggi popolari. I provvedimenti viari sono stati adottati per consentire la realizzazione della fognatura e lo spostamento delle linee elettriche nell’ambito dei “lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del Torrente Cataratti — Bisconte e opere viarie nel Comune di Messina”.