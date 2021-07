NBA, finisce il sogno di Gallinari! Hawks battuti 4-2 dai Bucks senza Antetokounmpo: finalissima contro i Phoenix Suns 

4 Luglio 2021 13:23

I Milwaukee Bucks piegano 4-2 gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari e raggiungono le Finals NBA: ad attenderli i Phoenix Suns di Chris Paul

A 47 anni dall’ultima volta (1974), i Milwaukee Bucks tornano alle Finals NBA. La franchigia del Wisconsin ha vinto le Finali NBA della Eastern Conference battendo 4-2 i giovani terribili degli Atlanta Hawks. Finisce in Gara-6 (107-118) il sogno di Danilo Gallinari, grande protagonista della franchigia della Georgia in uscita dalla panchina per tutta la stagione: il cestista azzurro chiude la sesta gara con 13 punti e 8 rimbalzi sfiorando la doppia doppia. Non sono bastati i 21 punti Reddish, i 20 di Bogdanovic e 14 punti con 9 assist di Trae Young agli Hawks per portare la serie a Gara-7. Grande merito ai Milwaukee Bucks che, anche senza Giannis Antetokoumpo, ancora alle prese con un’iperestensione del ginocchio che rischia di tenerlo fuori anche alle Finals, sono riusciti a chiudere la pratica Hawks grazie ai 32 punti di Middleton e un Holiday che sfiora la tripla doppia con 27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. I Bucks andranno a caccia del loro secondo anello a 50 anni dall’ultimo successo firmato da Wilt Chamberlain e Oscar Robertson nel 1971.

Dovranno vedersela con i Phoenix Suns che non hanno mai vinto il titolo. La franchigia dell’Arizona è la grande sorpresa della stagione NBA, in grado di eliminare i Lakers di LeBron James, i Nuggets dell’MVP Jokic e i Clippers di Leonard e George. Squadra giovane, ma guidata dall’esperienza di Chris Paul che ha una voglia matta di vincere (incredibile ma vero) il primo anello della sua carriera. Devin Booker ha ricevuto la benedizione di LeBron James e del compianto Kobe Bryant, DeAndre Ayton gioca per cancellare tutte le critiche che lo hanno accompagnato fin qui dopo essere stato scelto con la first pick al Draft 2018. Finals impronosticabili alla vigilia della postseason ma anche per questo tutte da vivere!