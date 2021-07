A Messina la festa per l’Italia è “originale”: anche elefanti e giraffe partecipano alle sfilate [VIDEO]

7 Luglio 2021 11:27

Le immagini della festa a Messina sono “originali”: alla sfilata partecipano anche elefanti e giraffe

Grande serata di festa, quella di ieri, in tutta Italia. Da nord a sud, da Milano a Roma, passando per Reggio Calabria e Cosenza, nessun tifoso si è risparmiato dopo la conquista della finale di Euro 2021 da parte degli azzurri di Roberto Mancini in seguito ai rigori contro la Spagna. A Messina, però, la festa ha assunto un sapore particolare e originale. Alle sfilate in centro per le strade, con tanto di clacson, auto festanti e caroselli si sono aggiunti anche gli… animali. Non veri, ovviamente. Come si può vedere nel video in basso, infatti, attraversano festanti anche un elefante e una giraffa.