5 Luglio 2021 18:10

“Fervono i preparativi per la prima tappa in Calabria del Tour storico automobilistico dei Borghi della costa Jonica ” che si terrà il prossimo 10 luglio, organizzato dall’Automobile Club di Reggio Calabria in collaborazione con ACI Storico. Il progetto giunto alla sua quarta edizione che per il successo registrato in questi anni propone nel 2021 oltre 60 appuntamenti lungo tutto il territorio nazionale (cinquanta in più rispetto al passato)”, è quanto afferma il presidente Giuseppe Martorano. “Il progetto mira alla valorizzazione dei borghi italiani ed intende coinvolgere i collezionisti di auto d’epoca della Provincia Reggina nel quale unire alla passione per le auto d’epoca, la cultura e la valorizzazione del nostro territorio: fondamentale alla realizzazione dell’evento è stata la collaborazione da parte delle Amministrazioni Comunali di Locri e Gerace. La manifestazione prevede un raduno di auto storiche nel Comune di Locri per poi giungere a Gerace con la visita del borgo ed a seguire un momento di convivialità. Maggiori dettagli saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni. Tutte le informazioni per la partecipazione sono pubblicate sul sito dell’ Automobile Club di Reggio Calabria dove è possibile scaricare la scheda di iscrizione. L’evento sarà seguito e trasmesso sui canali SKY di ACI Sport”, conclude.