Italia-Spagna, arbitra Felix Brych: i precedenti con la Nazionale e le italiane non fanno sorridere

5 Luglio 2021 11:35

Tutto pronto per la semifinale di Euro 2021 Italia-Spagna: il fischietto sarà Felix Brych, arbitro tedesco che agli italiani riporta alla mente ricordi non proprio felici

Cresce la tensione durante la vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2021. Mentre Mancini pensa agli ultimi dettagli tattici da sistemare per avere la meglio sulle ‘Furie Rosse’, i tifosi storcono il naso alla notizia di chi sarà l’arbitro della semifinale. Il fischietto scelto dal designatore (italiano) Rosetti è Felix Brych, coadiuvato dai connazionali Borsch e Lupp con quarto uomo Karasev, e Marco Fritz al Var. Si tratta di un direttore di gara che rientra nella categoria ‘Elite’, arbitro di grande esperienza con 748 partite dirette in carriera, 300 delle quali in Bundesliga.

Ha diretto anche diverse finali fra le quali quella di Europa League del 2013-2014 tra Siviglia e Benfica e la Coppa di Germania 2020/2021. E non solo. I tifosi juventini ricorderanno, seppur con amarezza, la finale di Champions contro il Real Madrid nella quale i ‘Blancos’ si imposero con un netto 4-1: l’arbitro era proprio Brych. Sempre a proposito di Juventus, il fischietto tedesco è quello che ha espulso Cristiano Ronaldo (primo rosso in carriera in Champions) per un colpo involontario a Murillo nella sfida fra Juventus e Valencia.

In totale i precedenti con la Nazionale e le squadre di club italiane (Juventus, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e Udinese) sono 27 divise in 12 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. C’è anche un precedente contro la ‘Roja’: Italia-Spagna del 2016, gara di qualificazione ai Mondiali del 2018, conclusa in pareggio 1-1. Ricorderete bene l’epilogo di quel torneo di qualificazione, ci limitiamo a dire: “spareggio contro la Svezia“. A Euro 2021 ha già arbitrato 4 gare (l’ultima Ucraina-Inghilterra), quella degli azzurri sarà la 5ª in un torneo che prevede 7 turni. Gode senza dubbio di grande considerazione anche se la sfida Belgio-Portogallo non è stata perfetta sotto il profilo della gestione dei cartellini. Ma diciamocelo, poteva andarci peggio: l’altra semifinale sarà diretta da Makkelie, l’arbitro di Turchia-Italia, la fiera dei falli di mano non fischiati.