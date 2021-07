Federico Burdisso show alle Olimpiadi di Tokyo: splendido bronzo per l’azzurro nei 200 farfalla

28 Luglio 2021 04:23

Federico Burdisso conquista la medaglia di bronzo nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Tokyo, sale a 14 il bottino per l’Italia

Un’altra medaglia per l’Italia del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, la conquista Federico Burdisso grazie ad una prestazione sublime nei 200 farfalla uomini. Il nuotatore azzurro banchetta insieme ai mostri sacri di questa disciplina, permettendosi il lusso di tenere alle spalle per due vasche niente meno che il fenomeno Milak, prima di subire il ritorno degli avversari e temere di dilapidare un vantaggio enorme costruito nei primi 100. La resistenza e la tenacia premiano però Burdisso che, al termine della gara, si prende uno splendido bronzo che porta a 14 il computo delle medaglia conquistate dall’Italia a Tokyo. Oro e record olimpico per Kristof Milak, che trionfa in 1’51″25, secondo il giapponese Tomoru Honda che precede Burdisso abile a chiudere in 1’54″45. L’azzurro aveva chiuso quarto ai Mondiali, scalando un gradino in questa rassegna olimpica e prendendosi un meritatissimo bronzo.