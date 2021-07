Fc Messina, il cuore non basta. La sportività del presidente Arena: “congratulazioni all’Acr per il risultato raggiunto”

4 Luglio 2021 11:35

Non è bastato un nettissimo 7-1 ai danni di un Roccella già retrocesso per ottenere il primo posto del Girone I di Serie D. L’Fc Messina conclude il campionato alle spalle dell’Acr, per conquistare la promozione dovrà passare dai playoff e poi sperare in un eventuale ripescaggio (difficile ma non impossibile). Una stagione disputata ad altissimi livelli, ma è anche per i meriti della diretta concorrente in classifica che bisogna “accontentarsi” del secondo gradino. “Il Presidente Rocco Arena a nome di FC Messina in tutte le sue componenti si congratula con ACR Messina per il risultato sportivo raggiunto, e si augura vi sia presto la possibilità di confrontarsi nuovamente sul campo di gioco”, è il messaggio di grande sportività del patron giallorosso espresso in un comunicato.