Reggio Calabria e Diamante, sale la febbre per “Fatti di Musica 2021”: spettacolo di Aiello verso il tutto esaurito, grande curiosità anche per Lundini

10 Luglio 2021 14:15

“Fatti di Musica” a Reggio e Diamante: Aiello verso il tutto esaurito, confermato anche lo spettacolo di Valerio Lundini e il live di Aka7even

“Fatti di Musica 2021”, la 35esima edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna si svolgerà quest’anno tra Reggio Calabria e Diamante, in alcuni dei luoghi più suggestivi della Calabria. Dopo la conferma del live di Giovanni Allevi del 12 agosto all’Arena dello Stretto e di quelli di Subsonica, Aiello e Francesca Michielin, rispettivamente 20, 24 e 26 agosto, nella storica Piazza del Castello Aragonese di Reggio, confermati anche gli appuntamenti del Festival che si effettueranno nella magica cornice del Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella a Diamante.

Il 13 agosto sarà di scena a Cirella, in prima assoluta in Calabria, lo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia” di Valerio Lundini, l’attore e conduttore comico, ma anche musicista, reduce dal clamoroso successo del suo programma su Rai2 “Una pezza di Lundini”, che sarà premiato come “Personaggio televisivo dell’anno” (a breve biglietti in vendita). Verso il tutto esaurito, intanto, il live del cantautore cosentino Aiello in programma anche a Cirella il 21 agosto. Per l’originale artista, tra i big all’ultimo Festival di Sanremo, rimasti solo 100 biglietti in vendita nel circuito Ticketone. Il 16 agosto, infine, sarà ospitato al Teatro dei Ruderi anche il live di Aka7even della Publiepa Produzioni. La rivelazione del talent “Amici” di Maria De Filippi, amatissimo dal pubblico dei più giovani, sarà preceduto dall’esibizione di Enula. I biglietti per gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone (solo per Aka7even nei circuiti di Inprimafa e Diy Ticket). Gli appuntamenti reggini di “Fatti di Musica” sono realizzati in collaborazione con l’”Estate Reggina” del Comune e gli “Eventi Nazionali e Internazionali” della Città Metropolitana.

“Anche per questa estate si va definendo un programma straordinario di eventi scelti sempre per qualità, interesse, risonanza, e con particolare attenzione alle nuove generazioni di artisti e di pubblico. Nonostante le limitazioni imposte dalle misure anti Covid ancora in vigore, con un limite di 1000 persone con posti tutti a sedere, i prezzi dei biglietti sono volutamente contenuti. Al via una ennesima edizione di prestigio, suggellata anche dalla media partnership ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana per la quale ringrazio Gianmaurizio Foderaro, storico conduttore Rai e responsbaile della rete, che aprirà il festival il 12 agosto a Reggio prima del concerto di Giovanni Allevi”, ha affermato Ruggero Pegna che, come in ogni edizione del Festival, la storia stessa dei grandi live in Calabria, sceglie alcune tra le location più suggestive della regione in cui incastonare i live da presentare e premiare con il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco, da 35 anni l’oscar del live. Il festival si chiuderà, poi, in modo grandioso nei giorni 2, 3, 4 dicembre al Palacalafiore di Parco Pentimele di Reggio con la colossale Opera Musical “La Divina Commedia” di Marco Frisina, Premio Miglior Live proprio nell’Anno Dantesco 2021. Tutte le informazioni sono reperibili ai siti www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it, www.inprimafila.net, oltre che nelle pagine ufficiali di organizzazione, booking e artisti.