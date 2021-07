“Fashion Day dello Stretto”: moda, stile ed eleganza protagonisti dell’estate reggina

5 Luglio 2021 15:22

Reggio Calabria: la prestigiosa manifestazione è stata presentata a Palazzo “Alvaro” alla presenza del Vicesindaco metropolitano Armando Neri e dei delegati Carmelo Versace e Mario Cardia

Lo Stretto e Reggio Calabria saranno per due giorni il suggestivo e unico palcoscenico della moda nazionale e internazionale grazie al “Fashion Day”, il grande evento che animerà, nel segno dello stile e dell’eleganza, le serate reggine dell’8 e 9 luglio sul lungomare “Italo Falcomatà”. La prestigiosa manifestazione, che gode del patrocinio di Comune e Città metropolitana di Reggio Calabria, è stata presentata nella sala Biblioteca di Palazzo “Corrado Alvaro” alla presenza del Vicesindaco metropolitano, Armando Neri, del consigliere metropolitano delegato, Carmelo Versace, del consigliere comunale delegato, Mario Cardia e degli organizzatori dell’evento Giovanni Barcella e Antonio Sapone, direttore artistico e coideatore delle serate. “Torna anche quest’anno il Fashion Day dello Stretto – ha detto il Vicesindaco Neri – un evento straordinario, voluto, organizzato e desiderato da Giovanni Barcella e Antonio Sapone e che trova il pieno sostegno dell’amministrazione comunale e metropolitana perché è un progetto che riesce a coniugare arte, cultura e moda. Una due giorni di altissimo profilo in cui l’Arena dello Stretto diventa davvero il centro del Mediterraneo grazie alla presenza di tanti artisti, delle modelle e importanti brand. Un evento atteso che arriva dopo un lungo periodo di restrizioni e divieti dovuti all’emergenza pandemica e che rilancia la fase di ripartenza che stiamo vivendo e rafforza il ricco cartellone degli appuntamenti in programma per l’estate reggina. Ma è anche un appuntamento che sottolinea, ancora una volta, il grande talento e le capacità organizzative del nostro tessuto produttivo, dei tanti imprenditori che contribuiscono a iniziative di questa levatura.