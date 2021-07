Reggina, Falsini non è più l’allenatore della Primavera. Il messaggio d’addio è da brividi: “ringrazio Dio di essere tornato a Reggio, lasciare questa volta è stato ancora più doloroso”

Gianluca Falsini non è più l’allenatore della Primavera della Reggina. L’ex calciatore amaranto era tornato a Reggio in questa veste dopo molti anni, ritrovando un ambiente che gli mancava tantissimo. Ma dopo circa un anno le strade con il club amaranto si sono separate e lui adesso è diventato tecnico dell’Under 16 della Roma. Il messaggio rilasciato su Facebook, però, è da brividi. Lo riproponiamo integralmente.

Già mi manca quell’abbraccio con cui i colori del tramonto dello stretto mi avvolgevano regalandomi mille emozioni. Ogni giorno era un tramonto o un’alba diversa. Colori, nuvole e forme, sempre diversi; mai come il giorno prima e mai come quello dopo. Che spettacolo la natura!

Già mi manchi, mia cara Reggio, eppure sono andato via solo da pochi giorni. Il lavoro, che come ben sai è un pezzo importante della mia vita, mi ha portato altrove, in un’altra città di grande fascino e bellezza, Roma.

Qualche giorno fa ho dovuto chiudere quelle finestre che per undici mesi mi hanno donato opere d’arte giornaliere. Ho dovuto così dirti arrivederci, ma nella valigia ho messo tanto di te perché, mia cara città, questa volta lasciarti è stato ancora più doloroso. Undici mesi fa, quando sono tornato da te, ho avuto la sensazione di tornare a casa e sai, non mi sbagliavo. Avevo proprio bisogno di un posto speciale. Di stare in un luogo che non smette mai d’accoglierti con lo stesso calore del primo giorno. Eh si mi riferisco a te Reggio, in tutta la tua interezza, con tutte le tue profonde e magnifiche contraddizioni, con i tuoi odori, i tuoi silenzi, e anche i tuoi rumori. I tuoi vicoli e gli scorci, con i colori della tua provincia, con il tuo mare e le tue spiagge della quale sento già la tua mancanza!

Ringrazio Dio che quasi 11 mesi fa mi ha fatto ritornare a Reggio e ringrazio le persone che credendo in me hanno reso possibile il mio ritorno con i colori amaranto di cui sono così tanto orgoglioso d’aver indossato da calciatore prima e da allenatore della Primavera poi. Ringrazio Antonio TEMPESTILLI per aver pensato a me, il presidente Gallo per aver fatto si che il mio ritorno a casa si concretizzasse. Grazia a Marco, Stefano, Pier, Fausto e Mimmo vi auguro il meglio dal profondo del mio cuore. Grazie al “mitico” Doc Favasuli lui si che AMA davvero la Reggina. Grazie ad Andrea, Fabio, Vincenzo ed Antonio; grazie alla Sig.ra Sabrina e allo show man Gaetano, grazie ad Annamaria, Demetrio, Paolo, Umberto, Ernesto e Antonio la cena è saltata ma prima o poi la rifaremo! Grazie ai fenomenali: Enzo, Giampaolo, Sergio e Consuelo che mi hanno aiutato tantissimo nella gestione della squadra.

Grazie a tutti i tecnici con il quale ho scambiato solo una chiacchiera, vi ringrazio perché mi avete arricchito e migliorato.

Un ringraziamento speciale, come lo sono loro, va ai ragazzi della primavera. E’ stato un onore ed un piacere essere il vostro allenatore. ricordatevi di non farvi mai rubare i vostri sogni, da nessuno! E credeteci sempre lavorando più degli altri perché con poco si può fare tanto!!

Vi porterò sempre dentro di me! Grazie ancora!

E poi ancora mia cara Reggio prenditi cura di altri amici che non ho nominato come i ragazzi del trust della Viola basket, mia sorella Ross, Giusva, Christian, Ivana, Fernando, Mimma, Vincenzo ed Elisa.

Sicuramente in questa lettera che ti sto scrivendo di cuore e di getto con l’emozione di chi è andato via ma ha lasciato una parte di sé, avrò dimenticato qualcuno, perdonatemi e sappiate che siete importanti.

Grazie Reggio Calabria ci vediamo presto! Hang loose!!

M.G.F.