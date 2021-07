Falcomatà al Premio Porcelli del Lions Club Reggio Calabria Host: “sosteniamo i sogni e le ambizioni dei nostri giovani”

17 Luglio 2021 14:48

L’inquilino di Palazzo Alvaro presente alla prima edizione del riconoscimento intitolato alla memoria di Vittoria Porcelli promosso dal Lions Club Reggio Calabria Host presieduto da Giuseppe Strangio

“L’impegno delle associazioni e dei club service a favore della città è qualcosa che non bisogna mai dare per scontato. E tante sono le cose fatte in questi anni dal Lions, pensiamo ad esempio al recupero della centralità del monumento di Corrado Alvaro, favorendo la riscoperta di un angolo della città che rischiava di passare inosservato. Ed è anche da questi piccoli gesti che si recupera il valore storico di una comunità e con esso il senso d’appartenenza”. È quanto affermato dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio di Studio, “Vittoria GS Porcelli”, promosso dal Lions Club Reggio Calabria Host presieduto da Giuseppe Strangio. Riconoscimento rivolto a studenti più meritevoli delle scuole superiori reggine che hanno raggiunto i massimi traguardi pur partendo da condizioni di svantaggio, anche in conseguenza degli effetti della crisi socio-economica generati della pandemia da Covid-19.

“In questo contesto, – ha aggiunto il Sindaco Falcomatà – l’idea di creare un riconoscimento in memoria di Vittoria Porcelli per i nostri studenti, è un’attività altamente meritoria, anche perché nata in un momento di grave incertezza per il mondo della scuola. Occorre sostenere le idee e gli obiettivi che i nostri ragazzi si prefiggono, – ha poi aggiunto il primo cittadino – anche quando queste sono lontane dai cosiddetti canoni ordinari. Tutti gli studi più accreditati, del resto, confermano che circa il 70% dei bambini che oggi frequentano la prima elementare, faranno da grandi un lavoro che oggi di fatto non esiste. E queste targhe non sono solo un riconoscimento formale ma un gesto concreto attraverso il quale noi sosteniamo le loro ambizioni e speranze. Ed è estremamente significativo e bello – ha concluso Falcomatà – che i Lions facciano tutto ciò onorando e ricordando la figura di Vittoria Porcelli”.