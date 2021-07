Calciomercato, l’ex Reggina Viola è svincolato: “ringrazio il Benevento, trattato come un figlio”

6 Luglio 2021 18:06

Gli estimatori non mancano sicuramente e tante squadre inizieranno a muoversi sulle tracce del calciatore che è considerato un “Figlio del Sant’Agata”

A distanza di pochi giorni dalla scadenza del contratto con il Benevento, Nicolas Viola ha salutato il popolo giallorosso attraverso un post pubblicato su Instagram. Parole toccanti quelle dell’ex centrocampista della Reggina, che ha chiuso così anche l’esperienza sannita dopo ben cinque stagioni, caratterizzate da due promozioni in serie A. Ecco il testo completo del messaggio: “Il 1 luglio 2021, è scaduto il mio contratto con il Benevento, ma non è scaduto e mai scadrà di valore il rispetto e l’affetto verso i tifosi della Strega, che in questi 5 anni insieme, mi hanno donato amore ed emozioni mai provate prima. Ringrazio la Famiglia Vigorito, lo staff, i miei compagni, per avermi permesso col loro rilevante contributo e fiducia di rendere reali parte dei miei sogni. Le orme, sulla sabbia del tempo, a volte si separano, per le diverse dinamiche esistenziali, e per ricongiungersi più in là, dove l’esperienza è saggia e le fragilità del passato sbiadiscono nella comprensione umana. Grazie egregi signori. Grazie a voi gentili signore, che mi avete coccolato come un figlio. Nicolàs Viola”.

Nicolas Viola: il Sant’Agata e la Reggina come trampolino di lancio

Il regista mancino ha lasciato un buon ricordo di sé in Campania, così come aveva fatto in riva allo Stretto. Ricordato per essere uno dei “Figli del Sant’Agata”, è sicuramente tra i prodotti migliori del settore giovanile della Reggina nell’ultimo ventennio. Lo scorso anno il suo nome era stato accostato al club del presidente Luca Gallo, ma le cifre del suo ingaggio e del cartellino per acquistarlo risultarono essere proibitive. Dopo questa ennesima buona esperienza in Serie A, gli estimatori sicuramente non mancheranno.

Per il calciatore di Oppido Mamertina comunque Reggio Calabria ha rappresentato la sua casa, il suo trampolino di lancio: nell’anno della sconfitta ai playoff della squadra di mister Atzori fu nominato miglior calciatore della Serie B, davanti al quotato El Shaarawy. Dopo gli anni vissuti “in patria”, è riuscito sempre a mantenersi ad alti livelli, soprattutto con le maglie della Ternana e del Novara dopo l’esperienza a Palermo. Con il Benevento in ogni caso è arrivata la definitiva consacrazione e, al termine dell’ultima stagione, in cui è riuscito ad essere nuovamente tra i protagonisti, si assicura un periodo estivo di calciomercato come uno dei pezzi più pregiati da corteggiare.