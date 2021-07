Euro 2021, la Francia non digerisce l’eliminazione: raccolte 240.000 firme per rigiocare la gara contro la Svizzera!

2 Luglio 2021 17:51

I tifosi francesi non hanno digerito l’eliminazione da Euro 2021 contro la Svizzera: secondo molti, la posizione di Sommer sul rigore di Mbappè sarebbe stata irregolare. Raccolte oltre 240.000 firme per rigiocare la gara

Nel calcio, come nella vita, bisogna saper perdere. Ma i francesi non sembrano aver accettato con sportività la sconfitta contro la Svizzera e la conseguente eliminazione da Euro 2021. Favoritissima per la vittoria finale dell’Europeo, pronta a pregustare il double dopo la vittoria del Mondiale, la Francia è stata sconfitta ai calci di rigore da una Svizzera a dir poco perfetta. A tradire i ‘Bleau’ è stato Kylian Mbappè, il miglior calciatore del torneo probabilmente. La stella del PSG si è fatta ipnotizzare dal portiere Sommer proprio nel rigore decisivo. L’arbitro ha aspettato qualche secondo prima di convalidare la parata, controllando con attenzione che il portiere avesse almeno un piede sulla riga prima del tiro: tutto regolare, il Var ha confermato. Proprio su questo si basa la protesta dei tifosi transalpini che invece sostengono che il portiere svizzero si sia mosso in anticipo rendendo il rigore nullo, dunque da ribattere. In Francia è partita una petizione che ha raccolto oltre 240.000 firme mirata a far rigiocare la partita. Tentativo che terminerà in un buco nell’acqua in quanto non è stata ravvisata, come detto, nessuna irregolarità nel movimento di Sommer, già ampiamente controllato in campo.