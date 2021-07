Le probabili formazioni di Italia-Spagna: Mancini punta ancora su Chiesa, la ‘Roja’ recupera Laporte

6 Luglio 2021 09:43

Le probabili formazioni di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2021: Mancini sceglie Emerson per sostituire Spinazzola e punta ancora su Chiesa nel tridente; Luis Enrique recupera Laporte ma perde Sarabia

Tutto pronto per la semifinale di Euro 2021 tra Italia e Spagna. I due CT devono solo sciogliere gli ultimi dubbi di formazione con la rifinitura che servirà a schiarire le idee. Mancini dovrà fare a meno di Spinazzola, rottura del tendine d’Achille per lui. Al posto del terzino della Roma giocherà Emerson Palmieri, ex giallorosso in forza al Chelsea. Nessun cambio nel resto della squadra con Chiesa confermato nel tridente al posto di Berardi e Immobile pronto a riscattarsi dopo la prova opaca offerta contro il Belgio. Luis Enrique recupera Laporte al centro della difesa: il centrale del Manchester City aveva saltato l’ultima sessione di allenamento solo in via precauzionale. Niente da fare invece per Pablo Sarabia, stella offensiva della Spagna con 2 gol e 2 assist: la contrattura alla coscia rimediata contro la Svizzera lo terrà fuori dalla semifinale.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.