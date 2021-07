Euro 2021, la ‘guarigione miracolosa’ di Immobile diventa virale: prima il dolore, poi scatta in piedi al gol di Barella [VIDEO]

3 Luglio 2021 11:58

Dal dolore atroce alla gioia per il gol di Barella: la ‘guarigione miracolosa’ di Ciro Immobile sul vantaggio degli azzurri diventa virale

È un’Italia che fa miracoli, letteralmente. Gli azzurri non solo hanno raggiunto la semifinale di Euro 2021 sbaragliando ogni avversario, ma sembrano avere anche dei particolari ‘poteri guaritori’ in grado di far passare di colpo il dolore. Come? Basta un gol! Nel corso e nel post partita di Belgio–Italia è diventato virale un video che ha come protagonista Ciro Immobile, autore di una partita non proprio positiva. Nel primo tempo, l’attaccante della Lazio si è scontrato con un difensore del Belgio che nel tentativo di prendere la palla potrebbe aver colpito anche il suo piede. L’arbitro ha lasciato correre nonostante Immobile si rotolasse a terra in preda al dolore, anche perchè l’Italia ha subito riconquistato palla con Barella che entrando in area ha trafitto Courtois con un preciso diagonale per il vantaggio azzurro. Grande festa tra i calciatori dell’Italia che sono andati tutti ad abbracciare Barella… compreso Immobile! Non appena si è reso conto della rete infatti, il numero 17 azzurro si è rimesso subito in piedi, come se niente fosse, correndo verso i compagni per festeggiare la rete. Una ‘guarigione miracolosa‘, non c’è che dire!