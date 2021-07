Euro 2021, tegola per l’Inghilterra! Infortunio al ginocchio per Phil Foden: a rischio la finale con l’Italia

10 Luglio 2021 12:54

Infortunio al ginocchio per Phil Foden che non si allenerà con l’Inghilterra oggi in vista della finale di Euro 2021 contro l’Italia: le alternative a Southgate non mancano

Brutta tegola per l’Inghilterra a un giorno dalla finale di Euro 2021. Il CT Soutghate rischia di perdere Phil Foden per infortunio. Il giovane talento del Manchester City, considerato uno dei migliori under 21 al mondo, ha accusato un problema al ginocchio che gli ha impedito di prendere parte alle sessioni di allenamento odierne. Il calciatore è uscito dal centro d’allenamento su un pulmino della Football Association, probabilmente per essere sottoposto ad alcuni esami medici. Dalle prime notizie comunicate da Sky Sport non dovrebbe trattarsi di un problema grave, ma molto probabilmente Foden dovrà saltare la finale contro l’Italia. Le alternative comunque non mancano a Southgate che ha spesso fatto ruotare il terzo uomo del tridente composto dagli inamovibili Sterling e Kane. Saka (anche lui non sta benissimo), Sancho e Grealish i principali candidati ad una maglia da titolare.