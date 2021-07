Euro 2021, il giornale scozzese tifa Italia! Mancini come Braveheart: “salvaci, non potremmo sopportare l’Inghilterra che si vanta”

10 Luglio 2021 11:42

Gli scozzesi tifano Italia nelle finale di Euro 2021: Mancini diventa Braveheart, l’ultima speranza affinchè l’Inghilterra non possa vantarsi per altri 55 anni

“Football is coming home?“, meglio di no. Gli scozzesi si augurano che il canto propiziatorio degli inglesi non si avveri. La rivalità politica, culturale e sportiva la fra le due nazioni è ben nota, lo si è visto anche nello scontro diretto nel girone in cui la Scozia ha difeso lo 0-0 con le unghie e con i denti, uscendo a testa altissima da Wembley come unica squadra non sconfitta dalla Nazionale dei 3 Leoni. Alla vigilia della finale di Euro 2021, gli scozzesi fanno il tifo per l’Italia. Il giornale indipendentista ‘The National’ ha messo in prima pagina Roberto Mancini con il volto pitturato in stile Braveheart, il guerriero scozzese interpretato da Mel Gibson nell’omonimo film del 1995. Il titolo la dice lunga: “Salvaci, sei la nostra unica speranza“. Si legge ancora: “non potremmo sopportare altri 55 anni di ‘loro’ che si vantano“. Gli azzurri hanno un’altra, intera, nazione al loro fianco!